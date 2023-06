Finland wins Euro 2024 qualifier with landslide

В the match of the UEFA Euro 2024 qualifying tournament, the Finnish national team secured a dominant victory over the San Marino national team with a score of 6-0 on their home ground.

The Finnish team's victory was brought about by hat-tricks from Daniel Håkansson, Glen Kamara, and Benjamin Chellamani.

Finland - San Marino 6-0 (2-0)

Goals: Kamara, 16 - 1-0; Chellamani, 39 - 2-0; Håkansson, 65 - 3-0; Håkansson, 72 - 4-0; Håkansson, 74 - 5-0; Pukki, 76 - 6-0.

Finland: Grönvall, Alho (Soiri, 81), Ivanov, Tomás, Uronen (Pallas, 46), Schüller (Taylor, 60), Kamara, Suuronen, Antman (Håkansson, 61), Pohjanpalo (Pukki, 60), Chellamani.

San Marino: Benedettini, D'Addario, Di Maio (Franchini, 89), Fabri, Rossi, Tozzi (Battistini, 78), Golinucci, Battistini (Golinucci, 79), Lunadei (Mularoni, 66), Berardi (Vitaioli, 66), Nanni.