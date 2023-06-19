Финляндия одержала разгромную победу в отборе Евро-2024

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года сборная Финляндии на своем поле разгромила сборную Сан-Марино со счетом 6:0.

Победу финской национальной команде принесли хет-трик Даниэля Хоканса, Глена Камара и Беньямина Челльмана.

Финляндия – Сан-Марино - 6:0 (2:0)

Голы: Камара, 16 - 1:0, Челльман, 39 - 2:0, Хоканс, 65 - 3:0, Хоканс, 72 - 4:0, Хоканс, 74 - 5:0, Пукки, 76 - 6:0

Финляндия: Градецки, Алхо (Сойри, 81), Иванов, Томас, Уронен (Паллас, 46), Шюллер (Тэйлор, 60), Камара, Сухонен, Антман (Хоканс, 61), Похьянпало (Пукки, 60), Челльман.

Сан-Марино: Бенедеттини, Д`Аддарио, Ди Майо (Франчози, 89), Фаббри, Росси, Този (Баттистини, 78), Голинуччи, Баттистини (Голинуччи, 79), Лунадеи (Муларони, 66), Берарди (Витайоли, 66), Нанни.