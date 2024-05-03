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Свентек на пути в финал Мадрида проиграла в 3 раза меньше геймов, чем Соболенко

Новости тенниса Вчера, 13:16
Виталий Чумак эксперт Dailysports Виталий Чумак
Свентек на пути в финал Мадрида проиграла в 3 раза меньше геймов, чем Соболенко ФОТО: Robert Prange

Первая ракетка мира Ига Свентек на пути в финал турнира WTA 1000 в Мадриде проиграла всего 20 геймов в пяти матчах. Общее время на корте – 7 часов 20 минут, в среднем 1 час и 28 минут.

Другая финалистка Арина Соболенко в пяти матчах проиграла 60 геймов. Общее время на корте – 10 часов 38 минут, в среднем 2 часа и 7 минут.

Свентек в Мадриде уже выиграла у Ван Сю, Сораны Кырсти, Сары Соррибес-Тормо, Беатрис Хаддад Майи и Мэдисон Киз. Соболенко одолела Магду Линетт, Робин Монтгомери, Даниэль Коллинс, Мирру Андрееву и Елену Рыбакину.

Отметим, что Свёнтек и Соболенко играли в финале супертурнира в Мадриде и в прошлом году, тогда полька проиграла. В истории личных встреч преимущество на стороне Свёнтек – 6:3.

Финальный матч состоится в субботу, начало в 20:30 по центральноевропейскому времени.

Видеообзор прошлогоднего матча Ига Свентек - Арина Соболенко в финале турнира в Мадриде

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