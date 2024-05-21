Три английских гранда начали борьбу за звезду Серии А

За свои 30 лет нападающий Пауло Дибала успел выстроить себе ассоциацию с Серией А, выступая в Италии на протяжении 12 лет, хотя он и начинал свою карьеру у себя дома. Но, летом аргентинца хотят видеть у себя зарубежные клубы.

Нынешний игрок Ромы, как сообщаетteamTALK, привлек к себе внимание со стороны трёх английских коллективов, а именно Манчестер Юнайтед, Арсенала и Челси, хотя к нему присутствует интерес почти отовсюду.

Дибала ещё интересен топовым клубам вне Италии тем, что для них в контракте нападающего прописаны отступные всего лишь в 12 миллионов евро, что является смешными деньгами для нападающего такого уровня.

Сообщается, что Манчестер Юнайтед провалил попытку подписать 30-летнего игрока ещё в 2019 году, но пять лет спустя находится в куда лучшей позиции, чтобы его заполучить.