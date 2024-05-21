EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Три английских гранда начали борьбу за звезду Серии А

Три английских гранда начали борьбу за звезду Серии А

Новости футбола Вчера, 10:30
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Три английских гранда начали борьбу за звезду Серии А Три английских гранда начали борьбу за звезду Серии А

За свои 30 лет нападающий Пауло Дибала успел выстроить себе ассоциацию с Серией А, выступая в Италии на протяжении 12 лет, хотя он и начинал свою карьеру у себя дома. Но, летом аргентинца хотят видеть у себя зарубежные клубы.

Нынешний игрок Ромы, как сообщаетteamTALK, привлек к себе внимание со стороны трёх английских коллективов, а именно Манчестер Юнайтед, Арсенала и Челси, хотя к нему присутствует интерес почти отовсюду.

Дибала ещё интересен топовым клубам вне Италии тем, что для них в контракте нападающего прописаны отступные всего лишь в 12 миллионов евро, что является смешными деньгами для нападающего такого уровня.

Сообщается, что Манчестер Юнайтед провалил попытку подписать 30-летнего игрока ещё в 2019 году, но пять лет спустя находится в куда лучшей позиции, чтобы его заполучить.

Связанные команды и лиги
Арсенал Челси Манчестер Юнайтед Рома Премьер-лига Англия Серия А Италия
Популярные новости
СРОЧНО! Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага Новости футбола Сегодня, 11:46 СРОЧНО! Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Вчера, 16:56 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
СРОЧНО! Легенда Реала завершает карьеру после Евро-2024 Новости футбола Вчера, 07:04 СРОЧНО! Легенда Реала завершает карьеру после Евро-2024
Ключевой футболист Манчестер Сити планирует покинуть команду летом Новости футбола Вчера, 06:30 Ключевой футболист Манчестер Сити планирует покинуть команду летом
АПЛ опубликовала имена 60 номинантов на попадание в команду сезона Новости футбола Вчера, 05:25 АПЛ опубликовала имена 60 номинантов на попадание в команду сезона
СРОЧНО! Ливерпуль объявил имя нового главного тренера Новости футбола 20 мая 2024, 12:30 СРОЧНО! Ливерпуль объявил имя нового главного тренера
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:50 (ВИДЕО) Сеть взорвал смешной мультик про увольнение Почеттино из Челси Новости бокса Сегодня, 14:20 Скандальный экс-чемпион мира считает, что реванш между Фьюри и Усиком не состоится Новости футбола Сегодня, 14:12 Байер без номинального центрфорварда. Составы на финал Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 13:48 Стало известно, будет ли Аллегри главным тренером Бензема Новости футбола Сегодня, 13:38 Макрон пытался убедить Реал отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Известен результат Новости футбола Сегодня, 13:31 Эксцентричный итальянский форвард станет свободным агентом летом Новости футбола Сегодня, 13:00 Усик мог дебютировать в этом сезоне в профессиональном футболе, но план провалился Новости бокса Сегодня, 12:36 ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный британский тяжеловес вернется на ринг против своего соотечественника Новости футбола Сегодня, 12:23 Ювентус окончательно согласовал условия перехода главного тренера Болоньи Новости футбола Сегодня, 12:14 Челси установил необычное достижение в завершившемся сезоне Премьер-лиги
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей Сегодня Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Теннис 23 мая 2024 Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Канада – Словакия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швейцария – Германия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Борац – Зринськи прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Замалек – Фьючер прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 США – Чехия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швеция – Финляндия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года