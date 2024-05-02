Швентек уверенно разобралась с Киз и вышла в финал турнира в Мадриде

Первая ракетка мира Ига Швентек встречалась с представительницей США Мэдисон Киз (№20 WTA) в полуфинале турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

Польская теннисистка добыла уверенную победу в двух сетах, не оставив шансов сопернице - 6:1, 6:3. Для победы Иге понадобилось чуть более часа времени на корте.

По ходу встречи победительница реализовала 4 из 5 брейкпоинтов, а соперница сделала 5 подач на вылет.

Это была уже четвёртая встреча теннисисток, полька выиграла 3 матча.

В финальном раунде Швентек сразится с Ариной Соболенко (№2 WTA) или Еленой Рыбакиной (№4 WTA).

WTA1000, Мадрид

полуфинал

Ига Швентек (Польша) – Мэдисон Киз (США) – 6:1, 6:3