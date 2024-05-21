Без Рэшфорда и Санчо. Сборная Англии объявила предварительную заявку на Евро

Тренерский штаб сборной Англии объявил предварительную заявку на Чемпионат Европы 2024.

В состав вошли 33 футболиста. Тем не менее, в заявку не попали такие игроки как: Маркус Рашфорд, Бен Чилвелл, Рис Джеймс, Джордан Хендерсон, Калвин Филлипс, Ник Поуп, Рахим Стерлинг, Джейдон Санчо, Леви Колвилл.

Расширенная заявка на Чемпионат Европы

Вратари: Джордан Пикфорд (Эвертон), Аарон Рэмсдейл (Арсенал), Дин Хендерсон (Кристал Пэлас), Джеймс Треффорд (Бернли).

Защитники: Джарред Брентвейт (Эвертон), Льюис Данк (Брайтон), Джо Гомес (Ливерпуль), Марк Гехи (Кристал Пэлас), Эзри Конса (Астон Вилла), Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед), Джарелл Кванса (Ливерпуль), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сити), Киран Триппьер (Ньюкасл), Кайл Уокер (Манчестер Сити).

Полузащитники: Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Джуд Беллингем (Реал Мадрид), Конор Галлахер (Челси), Кертис Джонс (Ливерпуль), Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм), Кобби Майну (Манчестер Юнайтед), Коул Палмер (Челси), Деклан Райс (Арсенал), Адам Уортон (Кристал Пэлас).

Нападающие: Джеррод Боуэн (Вест Хэм), Эберечи Эзе (Кристал Пэлас), Фил Фоден (Манчестер Сити), Джек Грилиш (Манчестер Сити), Энтони Гордон (Ньюкасл), Гарри Кейн (Бавария), Букайо Сака (Арсенал), Айвен Тоуни (Брентфорд), Олли Уоткинс (Астон Вилла)

Напомним, что за звание лучшей футбольной сборной Европы будут бороться 24 команды, которые поделены на шесть групп. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.