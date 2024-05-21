Коллекционная карточка с изображением Майкла Джордана была продана за рекордную сумму

Коллекционная карточка с изображением легенды баскетбола Майкла Джордана была продана за рекордную сумму.

Коллекционная карточка MJ Star №101 сезона 1984/85 была продана почти за миллион долларов - 925 тысяч долларов США.

Предыдущий рекорд принадлежал карточке Fleer Jordan 1986 года с рейтингом PSA 10, которая была продана на аукционе PWCC в июле 2021 года за 840 000 долларов.

И покупатель, и продавец рекордной карты предпочли остаться анонимными.

Майкл Джордан — 6-кратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» и 5-кратный MVP лиги. В сезоне 1984/85 он был удостоен награды «Новичок года».

Джордан является лучшим баскетболистом в истории (по версии экспертов ESPN). Играл на позиции атакующего защитника. Джордан сыграл важную роль в популяризации баскетбола и НБА во всём мире в 1980-х и 1990-х годах. Является двукратным олимпийским чемпионом.