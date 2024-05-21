Абсолютный чемпион в хэвивейте показал, как выглядят его кулаки после титульного боя
Новости бокса Вчера, 10:22Кирилл Романенко эксперт Dailysports
Фото: Richard Pelham/Getty Images
Абсолютный чемпион в хэвивейте Александр Усик на своей странице в инстаграме поделился публикацией, на которой показал, как выглядят его кулаки после победного боя с Тайсоном Фьюри.
Напомним, 18 мая раздельным решением судей украинец Александр Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри и стал обладателем поясов по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и IBO. Украинец стал первым абсолютным чемпионом в хэвивейте за 25 лет.
Усик одержал победу раздельным решением судей - 112:115, 114:113, 113:114. В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун: британца от падения на ринг спасли только канаты и угол. Осенью боксеры должны провести повторный бой. Украинец согласился на реванш сразу после поединка в Эр-Рияде.
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