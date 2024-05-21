Будут без Хеннесси. Ноттингем Форрест покинуло сразу восемь игроков

Ноттингем Форрест в нынешнем сезоне пришлось бороться за выживание в АПЛ, и после того, как задача удержаться в лиге была выполнена, «лесники» начали работать над составом.

Три игрока, а именно Фелипе, Шейху Куяте и Уэйн Хеннесси покинут команду свободными агентами, так как их контракты истекают грядущим летом, о чём проинформировала клубная пресс-служба. А ещё пять исполнителей возвращают из аренд свои клубы.

Согласно Фабрицио Романо, клуб не намерен активировать опцию выкупа у следующих игроков: Джованни Рейна (Боруссия Дортмунд), Нуну Тавареша (Арсенал), Гонсало Монтиэля (Севилья), Родриго Рибейро (Спортинг), Дивока Ориги (Милан). Все эти футболисты вернуться в свои команды.

В то же время, Ноттингем Форрест продлил контракт с 27-летним фулбэком Ола Аина, активировав опцию годичного продления, которая была прописана в его соглашении.