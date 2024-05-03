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УЕФА официально подтвердил расширение заявок для сборных на Евро

Новости футбола Сегодня, 12:54
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
УЕФА расширила заявку сборным на Чемпионат Европы 2024 Фото: https://twitter.com/UEFA

УЕФА официально разрешила национальным командам заявлять на Чемпионат Европы 26 футболистов.

До этого, сборная могла заявлять на турнир максимум 23 игрока, теперь добавили еще три места. Такое решение мотивируют тем, что в футболе стало больше травм, и тренерам нужно больше доступных игроков для ротации.

Это уже третий крупный футбольный турнир, в котором привычное количество игроков в заявке будет 26 игроков, а не 23. На Евро-2020 такое решение приняли из-за пандемии COVID-19, идея прижилась, и ее внедрили на Чемпионате мира-2022 в Катаре.

К слову, национальные команды должны предоставить список команд, содержащий от 23 до 26 игроков до 7 июня.

Чемпионат Европы-2024 стартует 14 июня на Альянц Арене в Мюнхене матчем между хозяевами Германией и сборной Шотландии. Финальный поединок 14 июля примет берлинский Олимпиаштадион. Кроме Мюнхена и Берлина, матчи турнира пройдут в таких городах: Дортмунд, Гельзенкирхен, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Штутгарт.

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