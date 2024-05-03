Легендарный игрок и безработный тренер получил предложение из Саудовской Аравии
Новости футбола Вчера, 13:28
ФОТО: Angel Martinez
46-летний бывший итальянский футболист Дженнаро Гаттузо, который уже начал тренерскую деятельность, получил предложение из Саудовской Аравии.
Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Источник не называет, какой именно клуба хочет видеть Гаттузо у руля команды.
Романо также утверждает, что с февраля Дженнаро входит в шорт-лист Торино.
Последним клубом Гаттузо был Марсель, который он покинул в феврале. Также коуч работал с Валенсией, Наполи, Миланом и другими клубами.
В апреле журналист Никола Скира сообщал, что в услугах Гаттузо заинтересован Палермо.
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