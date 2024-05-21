EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Замалек – Фьючер прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года

Замалек – Фьючер прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Замалек - Future FC прогноз Фото: facebook.com/ZSCOfficial / Автор неизвестен
Замалек Замалек
Премьер-лига Египет 23 мая 2024, 12:00 Замалек - Future FC
-
- : -
Египет,
Future FC Future FC
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Замалек
Коэф.: 2.05
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

Один из поединков 24-го тура Египетской Премьер-лиги будет сыгран в ближайший четверг в Каире, где местный Замалек примет Фьючер. Предлагаем прогноз на матч от команды экспертов Dailysports.

Замалек

К игре против Фьючера "белые рыцари" подходят после победы над Берканом в финальном противостоянии в Кубке Конфедераций КАФ. После выездного поражения со счётом 1:2 Замалек оформил победу с необходимым счётом 1:0 в домашнем поединке и взял титул.

В чемпионате Египта по итогам 15-ти сыгранных поединков Замалек занимает только 13-е место. При этом стоит отметить, что из-за участия команды в Кубке Конфедераций КАФ она сыграла на шесть матчей меньше, чем лидер турнирной таблицы Пирамидс. Впрочем, даже если выиграть все эти шесть поединков, то Замалек выйдет на вторую строчку, однако отставание от лидера будет составлять восемь очков.

Фьючер

"Красные" в рамках предыдущего тура наконец прервали свою серию из четырёх поединков без побед – три ничьих при одном поражении. На выезде Фьючер с минимальным счётом 1:0 обыграл соседа по турнирной таблице ЕНППИ. Эта победа позволила команде Али Махера увеличить отрыв от зоны вылета до десяти очков.

На текущий момент Фьючер занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 30 набранных очков. В 21-м сыгранном поединке «красные» оформили семь побед при девяти ничейных исходах и пяти поражениях. На выезде Фьючер в 11-ти матчах набрал 19 очков, оформив пять побед при всего двух поражениях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Команды последние свои матчи проводили в рамках Кубка Конфедераций КАФ, когда Замалек оказался сильнее за счёт выездной победы со счётом 2:1
  • В первом круге чемпионата Египта Замалек обыграл «красных» на выезде со счётом 2:0
  • Только в одном поединке из пяти последних в этом противостоянии не сыграла ставка на «Обе забьют»

Замалек – Фьючер прогноз

Замалек считается фаворитом в этом противостоянии. Букмекеры на победу хозяев дают коэффициент в пределах 2.05. Стоит отметить, что в семи последних матчах этих команд Замалек не проиграл ни разу, оформив шесть побед. Наша ставка «Победа Замалека» с коэффициентом 2.05.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Победа Замалек
Коэф.: 2.05
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Клеб де Фут Монреаль - Forge FC прогноз Чемпионшип Канада Сегодня, 19:30 Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Клеб де Фут Монреаль Коэф.: 1.74 Forge FC Рекомендуем Мелбет
Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерз прогноз НХЛ Сегодня, 20:00 Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Нью-Йорк Рейнджерс Коэф.: 1.86 Флорида Пантерз Сделать ставку БетВиннер
Миннесота Тимбервулвз - Даллас Маверикс прогноз НБА Сегодня, 20:30 Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Миннесота Тимбервулвз Коэф.: 1.86 Даллас Маверикс Сделать ставку Лайнбет
Павел Котов - Александр Бублик прогноз АТР Лион 23 мая 2024, 06:00 Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Павел Котов Коэф.: 1.6 Александр Бублик Рекомендуем Мелбет
Канада - Словакия прогноз Чемпионат Мира 23 мая 2024, 09:20 Канада – Словакия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Канада Коэф.: 1.81 Словакия Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:50 (ВИДЕО) Сеть взорвал смешной мультик про увольнение Почеттино из Челси Новости бокса Сегодня, 14:20 Скандальный экс-чемпион мира считает, что реванш между Фьюри и Усиком не состоится Новости футбола Сегодня, 14:12 Байер без номинального центрфорварда. Составы на финал Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 13:48 Стало известно, будет ли Аллегри главным тренером Бензема Новости футбола Сегодня, 13:38 Макрон пытался убедить Реал отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Известен результат Новости футбола Сегодня, 13:31 Эксцентричный итальянский форвард станет свободным агентом летом Новости футбола Сегодня, 13:00 Усик мог дебютировать в этом сезоне в профессиональном футболе, но план провалился Новости бокса Сегодня, 12:36 ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный британский тяжеловес вернется на ринг против своего соотечественника Новости футбола Сегодня, 12:23 Ювентус окончательно согласовал условия перехода главного тренера Болоньи Новости футбола Сегодня, 12:14 Челси установил необычное достижение в завершившемся сезоне Премьер-лиги
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей Сегодня Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Теннис 23 мая 2024 Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Канада – Словакия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швейцария – Германия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Борац – Зринськи прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Замалек – Фьючер прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 США – Чехия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швеция – Финляндия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года