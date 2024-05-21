Замалек – Фьючер прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Замалек Коэф.: 2.05 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Один из поединков 24-го тура Египетской Премьер-лиги будет сыгран в ближайший четверг в Каире, где местный Замалек примет Фьючер. Предлагаем прогноз на матч от команды экспертов Dailysports.

Замалек

К игре против Фьючера "белые рыцари" подходят после победы над Берканом в финальном противостоянии в Кубке Конфедераций КАФ. После выездного поражения со счётом 1:2 Замалек оформил победу с необходимым счётом 1:0 в домашнем поединке и взял титул.

В чемпионате Египта по итогам 15-ти сыгранных поединков Замалек занимает только 13-е место. При этом стоит отметить, что из-за участия команды в Кубке Конфедераций КАФ она сыграла на шесть матчей меньше, чем лидер турнирной таблицы Пирамидс. Впрочем, даже если выиграть все эти шесть поединков, то Замалек выйдет на вторую строчку, однако отставание от лидера будет составлять восемь очков.

Фьючер

"Красные" в рамках предыдущего тура наконец прервали свою серию из четырёх поединков без побед – три ничьих при одном поражении. На выезде Фьючер с минимальным счётом 1:0 обыграл соседа по турнирной таблице ЕНППИ. Эта победа позволила команде Али Махера увеличить отрыв от зоны вылета до десяти очков.

На текущий момент Фьючер занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 30 набранных очков. В 21-м сыгранном поединке «красные» оформили семь побед при девяти ничейных исходах и пяти поражениях. На выезде Фьючер в 11-ти матчах набрал 19 очков, оформив пять побед при всего двух поражениях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Команды последние свои матчи проводили в рамках Кубка Конфедераций КАФ, когда Замалек оказался сильнее за счёт выездной победы со счётом 2:1

В первом круге чемпионата Египта Замалек обыграл «красных» на выезде со счётом 2:0

Только в одном поединке из пяти последних в этом противостоянии не сыграла ставка на «Обе забьют»

Замалек – Фьючер прогноз

Замалек считается фаворитом в этом противостоянии. Букмекеры на победу хозяев дают коэффициент в пределах 2.05. Стоит отметить, что в семи последних матчах этих команд Замалек не проиграл ни разу, оформив шесть побед. Наша ставка «Победа Замалека» с коэффициентом 2.05.

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