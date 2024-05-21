Восемь игроков на выход. Тоттенхэм хочет отпустить нескольких игроков этим летом

Тоттенхэм планирует перестройку команды в предстоящее летнее трансферное окно и готов отпустить нескольких игроков.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, Шпоры позволят нескольким игрокам покинуть клуб. Родон, Спенс, Танганга - готовы уйти, кроме этого, Брайан Гил и Пьер Хойбьерг вызывают интерес у других клубов. Сесеньон покинет Тоттенхэм свободным агентом, Эмерсоном интересуется Милан. Также, Ло Чельсо думает над тем, чтобы сменить клубную прописку.

К слову, наставник Тоттенхэма попросил руководство клуба о как минимум трех трансферах в грядущее окно. Среди позиций, которые нужно усилить, называется нападающий и центральный полузащитник.

Новый форвард может понадобиться в случае ухода Ришарлисона и здесь мнения руководства клуба разделились. Единогласия даже не придаёт возможное хорошее предложение с Саудовской Аравии, как это считалось ранее.

Напомним, ранее была информация, что Тоттенхэм в летнее трансферное окно готов выслушать предложения по сразу шести своим игрокам.