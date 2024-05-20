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Аталанта – Байер Леверкузен прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Аталанта - Байер прогноз uefa.com
Аталанта Аталанта
Лига Европы Сегодня, 15:00 Аталанта - Байер
LIVE - 11 : 19
0 : 0
Международные, Dublin, Aviva Stadium
Байер Байер
Обзор Коэффициенты Составы H2H Турнирная сетка Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.83
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Уже в среду, 22 мая, мы узнаем имя победителя первого еврокубкового финала сезона-2023/24. В решающем матче Лиги Европы, который пройдет в столице Ирландии Дублине, Байер Леверкузен сыграет против Аталанты.

Аталанта

Команда Джан Пьеро Гасперини не очень уверенно начала текущий сезон, но во второй половине команда из Бергамо набрала невероятную форму и уже гарантировала себе выход в Лигу чемпионов на следующий сезон. В минувшую субботу Аталанта на выезде обыграла Лечче со счетом 2:0, и после этой победы уже гарантировано не финиширует в Серии А ниже пятого места, которое в этом сезоне дает право играть в ЛЧ.

Однако перед матчем против Лечче Аталанта проиграл свой первый финал в этом сезоне – против Ювентуса в Кубке Италии (0:1). Аталанта пропустила на 4-й минуте от Душана Влаховича, а потом ничего не могла поделать с обороной туринцев.

В Лиге Европы Аталанта сотворила грандиозную сенсацию на стадии четвертьфинала, выбив Ливерпуль. На выезде Аталанта выиграла 3:0, а после этого проиграла дома 0:1. В полуфинале Аталанта была фаворитом против Марселя и подтвердила свой статус на футбольном поле. Во Франции команды сыграли 1:1, а в Бергамо Аталанта разгромила соперника 3:0.

Байер Леверкузен

Без каких-либо сомнений Байер можно смело называть одной из лучших команд сезона во всем мире. Впервые в истории “фармацевты” выиграли Бундеслигу, а на выходных они стали первой командой, которая прошла весь сезон Бундеслиги без единого поражения. В заключительном туре сезона Байер уверенно обыграл Аугсбург 2:1.

Также Байер является автором рекордной в истории европейского футбола серии без поражений во всех турнирах – 51 матч. Абсолютно невероятный результат команды Хаби Алонсо. Чтобы окончательно пройти весь сезон без поражений, Байеру остается не проиграть в двух оставшихся финалах. После матча с Аталантой леверкузенцы 25 мая сыграют в финале Кубка Германии против скромного Кайзерслаутерна.

В полуфинале Лиги Европы Байер обыграл Рому на выезде 2:0, а в домашнем матче проигрывал 0:2, но в концовке ушел от поражения и сыграл 2:2. Перед этим Байер выбил Вест Хэм,и скромный Карабах.

Интересные факты о матче и истории личных встреч

  • Это будет третий матч между Аталантой и Байером в истории. До этого они встречались в 1/8 финала Лиги Европы-2021/22, и тогда Аталанта выиграла оба матча – 3:2 и 1:0.
  • Для Аталанты это будет первый еврокубковый финал в истории клуба.
  • Байер лишь 1 раз в истории выигрывал еврокубок – Кубок УЕФА в сезоне-1987/88.

Прогноз на матч Аталанта – Байер Леверкузен

Думаю, нас ждет зрелищный финал между двумя командами, которые очень классно играют в атаке. Моя ставка – забьют обе команды.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.83
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