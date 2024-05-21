Саутгейт высказался о не включении в предварительную заявку сборной Англии на Евро игроков
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о не включении в предварительную заявку “трех львов” на Евро-24 Маркуса Рэшфорда и Джордана Хендерсона.
"Рэшфорд? Я просто чувствую, что другие игроки в этой зоне поля провели более сильный сезон. Вот и все.
Хендерсон? Мне сложно оставлять Хендерсона вне состава, он всегда меня поддерживал. Определяющим фактором стала травма, которую он получил на последнем сборе. Он пропустил пять недель и не смог достичь необходимой интенсивности", - цитирует тренера Фабрицио Романо.
В предварительноый состав сборной вошли 33 футболиста. В заявку не попали такие игроки как: Маркус Рашфорд, Бен Чилвелл, Рис Джеймс, Джордан Хендерсон, Калвин Филлипс, Ник Поуп, Рахим Стерлинг, Джейдон Санчо, Леви Колвилл.
Напомним, что за звание лучшей футбольной сборной Европы будут бороться 24 команды, которые поделены на шесть групп. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.