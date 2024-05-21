Саутгейт высказался о не включении в предварительную заявку сборной Англии на Евро игроков

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о не включении в предварительную заявку “трех львов” на Евро-24 Маркуса Рэшфорда и Джордана Хендерсона.

"Рэшфорд? Я просто чувствую, что другие игроки в этой зоне поля провели более сильный сезон. Вот и все.

Хендерсон? Мне сложно оставлять Хендерсона вне состава, он всегда меня поддерживал. Определяющим фактором стала травма, которую он получил на последнем сборе. Он пропустил пять недель и не смог достичь необходимой интенсивности", - цитирует тренера Фабрицио Романо.