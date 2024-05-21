Сборная Испании не сможет рассчитывать на левого защитника на чемпионате Европы

Сборная Испании не сможет рассчитывать на левого защитника Валенсии Хосе Гайя на чемпионате Европы-2024.

В последние недели Гайя восстанавливался после травмы подколенного сухожилия, но всего через 11 минут после того, как он вышел на поле за "Валенсию" во время их матча с "Жироной" (3:1) в воскресенье, поскольку у него случился рецидив той же проблемы.

Мигель Гутьеррес из “Жироны”, вероятно, станет лучшим игроком, который заменит Гайя в составе сборной Испании, о чем де ла Фуэнте объявит в ближайшее время.

В составе “красной фурии” 30-летний защитник сыграл 22 матча, забив три гола.

Напомним, что за звание лучшей футбольной сборной Европы будут бороться 24 команды, которые поделены на шесть групп. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.

Ранее сообщалось, что опытный атакующий полузащитник Бетиса Иско не сможет сыграть на чемпионате Европы-2024.