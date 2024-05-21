EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Сборная Испании не сможет рассчитывать на левого защитника на чемпионате Европы

Сборная Испании не сможет рассчитывать на левого защитника на чемпионате Европы

Новости футбола Вчера, 13:58
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Сборная Испании не сможет рассчитывать на левого защитника на чемпионате Европы Фото: Football Espana

Сборная Испании не сможет рассчитывать на левого защитника Валенсии Хосе Гайя на чемпионате Европы-2024.

В последние недели Гайя восстанавливался после травмы подколенного сухожилия, но всего через 11 минут после того, как он вышел на поле за "Валенсию" во время их матча с "Жироной" (3:1) в воскресенье, поскольку у него случился рецидив той же проблемы.

Мигель Гутьеррес из “Жироны”, вероятно, станет лучшим игроком, который заменит Гайя в составе сборной Испании, о чем де ла Фуэнте объявит в ближайшее время.

В составе “красной фурии” 30-летний защитник сыграл 22 матча, забив три гола.

Напомним, что за звание лучшей футбольной сборной Европы будут бороться 24 команды, которые поделены на шесть групп. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.

Ранее сообщалось, что опытный атакующий полузащитник Бетиса Иско не сможет сыграть на чемпионате Европы-2024.

Связанные команды и лиги
Испания Валенсия Чемпионат Европы
Популярные новости
СРОЧНО! Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага Новости футбола Сегодня, 11:46 СРОЧНО! Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Вчера, 16:56 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
СРОЧНО! Легенда Реала завершает карьеру после Евро-2024 Новости футбола Вчера, 07:04 СРОЧНО! Легенда Реала завершает карьеру после Евро-2024
Ключевой футболист Манчестер Сити планирует покинуть команду летом Новости футбола Вчера, 06:30 Ключевой футболист Манчестер Сити планирует покинуть команду летом
АПЛ опубликовала имена 60 номинантов на попадание в команду сезона Новости футбола Вчера, 05:25 АПЛ опубликовала имена 60 номинантов на попадание в команду сезона
СРОЧНО! Ливерпуль объявил имя нового главного тренера Новости футбола 20 мая 2024, 12:30 СРОЧНО! Ливерпуль объявил имя нового главного тренера
Больше новостей
Последние новости
Новости бокса Сегодня, 14:20 Скандальный экс-чемпион мира считает, что реванш между Фьюри и Усиком не состоится Новости футбола Сегодня, 14:12 Байер без номинального центрфорварда. Составы на финал Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 13:48 Стало известно, будет ли Аллегри главным тренером Бензема Новости футбола Сегодня, 13:38 Макрон пытался убедить Реал отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Известен результат Новости футбола Сегодня, 13:31 Эксцентричный итальянский форвард станет свободным агентом летом Новости футбола Сегодня, 13:00 Усик мог дебютировать в этом сезоне в профессиональном футболе, но план провалился Новости бокса Сегодня, 12:36 ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный британский тяжеловес вернется на ринг против своего соотечественника Новости футбола Сегодня, 12:23 Ювентус окончательно согласовал условия перехода главного тренера Болоньи Новости футбола Сегодня, 12:14 Челси установил необычное достижение в завершившемся сезоне Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 11:46 СРОЧНО! Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Аталанта – Байер прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года представляет Сергей Коваль Футбол Сегодня Аталанта – Байер Леверкузен прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года Футбол Сегодня Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей Сегодня Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Теннис 23 мая 2024 Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Канада – Словакия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швейцария – Германия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Борац – Зринськи прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Замалек – Фьючер прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года