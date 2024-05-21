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"Должны реагировать на McLaren и Ferrari", - директор Red Bull о развитии своей команды

Новости автоспорта Вчера, 13:44
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
"Должны реагировать на McLaren и Ferrari", - директор Red Bull о развитии своей команды Фото: https://www.planetf1.com/

Команда Red Bull хочет реагировать на развитие команд McLaren и Ferrari, которые показывают очень хорошие результаты на Гран-при Формулы 1 и уже дважды выиграли.

Несмотря на победу на хороший старт от команды Red Bull - пять побед из семи гонок, директор Кристиан Хорнер заявляет, что их команде надо развиваться и реагировать на команды McLaren и Ferrari.

"Это просто демонстрирует, что в Формуле 1 дела не стоят на месте. Вы должны продолжать настаивать, вы должны продолжать двигаться вперед. Мы выиграли пять из семи гонок, но вы видите, что McLaren сделали шаг вперед, Ferrari сделала шаг вперед, и нам нужно сохранить этот темп развития", - заявил Хорнер для Sky F1.

Несмотря на уникальные вызовы Гран При Монако, Хорнер ожидает, что McLaren и Ferrari продолжат давление в этот уикенд.

Напомним, что пилот Формулы-1 и команды Мерседес Льюис Хэмилтон поделился своими планами на этот сезон и выступления за немецкую команду. Британец заявил, что сейчас его сердце все еще с Мерседесом, и он действительно хочет продолжать приносить пользу и поднимать их.

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