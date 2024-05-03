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«Это довольно забавно». Аморим прокомментировал слухи про переход в Вест Хэм

Новости футбола Сегодня, 12:16
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
«Это довольно забавно». Аморим прокомментировал слухи про переход в Вест Хэм «Это довольно забавно». Аморим прокомментировал слухи про переход в Вест Хэм

После неудачи с Ливерпулем главного тренера Спортинга Рубена Аморима начали связывать с переходом в Вест Хэм, а специалиста недавно даже видели в Лондоне. Во всех слухах он винит журналистов, с которыми, как признался Аморим, он пытается быть честным.

«Я стараюсь быть честным с вами, а потом появляются сериалы, в которых я предлагаю себя другим клубам, что довольно забавно. Я стараюсь быть честным. Бывают ситуации, когда мы пытаемся уйти через большую дверь, но ситуации бывают разные. Возраст моих детей...

Но я уверяю вас, это будет намного скучнее, но я буду немного другим в этом плане. Что фанаты могут ожидать от меня, так это того же, что и всегда. Мне здесь нравится, я всегда отдаю все силы клубу, и так будет и впредь. У меня есть контракт, и я продолжу тренировать Спортинг», – сказал Аморим в разговоре сOJogo.

Ранее сообщалось, что специалисту не отдают предпочтение уже и «молотобойцы», считая более значимой фигурой личность Хулена Лопетеги.

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