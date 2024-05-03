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Тайгер Вудс получил специальное приглашение на US Open

Новости гольфа Вчера, 14:00
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Тайгер Вудс получил специальное приглашение на US Open Фото: https://twitter.com/Super70sSports

Американский гольфист Тайгер Вудс получил специальное приглашение на турнир US Open, сообщает Golf Channel.

Американская ассоциация гольфистов (USGA) объявила что Вудс получил и уже принял специальное приглашение на 124-й Открытый чемпионат США, который состоится 13-16 июня в Пайнхерсте № 2.

Последний раз Тайгер побеждал на этом турнире еще в 2008 году. До этого действовало разрешение, которое он получил после победы на Masters. Однако, срок завершился и USGA решила предоставить специальное разрешение на участие.

"Открытый чемпионат США, наш национальный чемпионат, является действительно особенным событием для нашей игры, которое помогло определить мою карьеру.

Для меня большая честь получить это разрешение, и я не могу быть более взволнованным возможностью соревноваться на нынешнем Открытом чемпионате США, особенно в Пайнхерсте, месте, которое так много значит для игры", - сказал Тайгер Вудс.

U.S. Open - ежегодный открытый национальный чемпионат по гольфу в США. Он является третьим из четырех, главных мужских турниров по гольфу, который входит в официальное расписание PGA Tour и European Tour.

По состоянию на 2023 год, Открытый чемпионат США по гольфу имеет призовой фонд в размере 20 миллионов долларов, что является крупнейшим среди всех четырех крупных чемпионатов.

Напомним, что недавно прошел турнир Masters, на котором победу одержал американец Скотти Шеффлер.

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