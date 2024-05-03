Беллью рассказал, почему Усик выиграет мегафайт у Фьюри

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью (30-3-1, 20 KO) рассказал, за счет чего чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в хевивейте Александр Усик (21-0, 14 КО) победит обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

"Усик победит Фьюри по очкам – 100%. Я думал, что Джошуа победит Усика в первый раз, так что этот прогноз не имеет ничего общего с тем, что я ему проиграл.

С каким стилем Фьюри сражаться сложнее всего? Против бойца на задней ноге. Усик хочет, чтобы ты атаковал его. Он делает из тебя абсолютного дурака. Он не оставит Фьюри другого выбора, кроме как атаковать его, потому что он создаст раннее преимущество, и Фьюри будет гоняться за призраком.

Фьюри не будет бегать за Усиком, как сумасшедший, потому что это сыграет украинцу на руку. Но в некоторых моментах Тайсону придется прессинговать, и вот тут-то он и оступится", – сказал Беллью.

Изначально самый ожидаемый бой 2024 года между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри планировался на 17 февраля, но британец получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

Ранее Энтони Джошуа назвал фаворита на бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.