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Челси нацелился на подписание «Мессиньо» и готов выложить за него 50 миллионов евро

Новости футбола Вчера, 13:44
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Челси нацелился на подписание «Мессиньо» и готов выложить за него 50 миллионов евро Челси нацелился на подписание «Мессиньо» и готов выложить за него 50 миллионов евро

17-летний вингер Палмейраса Эстеван Виллиан, несмотря на свой юный возраст, уже успел зажечь в Бразилии, чем привлек к себе внимание топовых клубов. Последние уже начали нешуточную борьбу за него.

В контракте «Мессиньо», как называет его пресса в Бразилии, прописанные отступные в размере 45 миллионов евро, и как считает Corriere dello Sport, есть клубы, которые готовы её активировать. Среди прочих называется Барселона, но план Челси, который также хочет подписать вингера, несколько хитрее.

«Пенсионеры» не хотят платить 45 миллионов евро сразу, а хотят отдать Палмейрасу при подписании контракта только 30 миллионов, а ещё 20 сверху дать, как бонусы за достижение определенных целей.

Предложение Челси несколько скромнее, чем предложение от Манчестер Юнайтед. Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» готовы отдать за него аж 90 миллионов евро.

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