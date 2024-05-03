Карлос Алькарас и еще две известные теннисистки не сыграют в Риме

Испанский теннисист и второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас снялся с грунтового Мастерса в Риме (Италия).

«Я почувствовал дискомфорт в руке. Сегодня я сдал анализы и обнаружил отек мышц – следствие последней травмы. К сожалению, я не смогу сыграть в Риме. Мне нужен отдых, чтобы восстановиться и играть на 100% без боли», – признался Алькарас.

Карлос на этой неделе сыграл на турнира АТР 1000 в Мадриде, где в четвертьфинале уступил Андрею Рублеву.

С соревнований WTA 1000 в Риме снялись и две известные теннисистки: экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова и вторая ракетка США Джессика Пегула.

В основную сетку вместо них попали Грет Миннен (Бельгия), Ван Яфань (Китай) и Майар Шериф (Египет).

Соревнования в Риме у мужчин и женщин пройдут с 8 по 19 мая.