Тренер Ман Юнайтед подтвердил интерес к Френки Де Йонгу в 2022 году

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг сообщил, что они следили за полузащитником Барселоны Френки Де Йонгом.

На предматчевой пресс-конференции специалист подтвердил информацию о том, Красные дьяволы хотели купить нидерландского полузащитника летом 2022 года. Однако, в последние годы Юнайтед не всегда мог получить игроков, которых хотели.

"Да, де Йонг и Каземиро играли бы и дополняли друг друга. Но в последнее десятилетие и в этот период мы не всегда могли получить игроков, которых хотели. Вы должны с этим согласиться", - заявил Эрик Тен Хаг.

Прошлым летом Манчестер Юнайтед был в поиске форварда, и первый взгляд "красных дьяволов" был обращен на нападающего Тоттенхэма Гарри Кейна. Но вскоре на "Олд Траффорд" вместо него оказался игрок Аталанты Расмус Хойлунд.

О причинах неудачи подписания нынешнего игрока Баварии рассказал сам наставник Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг.