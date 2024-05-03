Ковентри – КПР прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.73 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В субботу, 4 мая, пройдут последние матчи нынешнего сезона Чемпионшипа. В одной из таких встреч, Ковентри сыграет против КПР. Игра начнется в 13:30 по центральноевропейскому времени, а эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Ковентри

В 45 матчах Ковентри набрал 64 очка, этого недостаточно, чтобы даже выйти в плей-офф Чемпионшипа. Напомним, что в прошлом сезоне у Комментарии получилось это, но они тогда проиграли в финале Лутон Таун в серии пенальти. В этом сезоне они также не смогли выйти хотя бы в плей-офф, не говорить уже о прямой путевке в Премьер-лигу. Сейчас отставание от шестой строчки - восемь очков, как понимаем, шансов ноль. Складывается впечатление, что футболисты уже смирились с этим, в пяти предыдущих играх они не выиграли ни разу, только однажды сыграли вничью, все остальное - поражения.

КПР

Рейнджеры также уже решили все вопросы на этот сезон Чемпионшипа. КПР сейчас на 17 месте, а отрыве от зоны вылета - шесть очков. Следовательно, команда уже точно гарантировала себе место в этом дивизионе и в следующем сезоне. Если говорить детальнее, то в 45 играх КПР набрал 53 пункта. В отличие от Ковентри, результаты в КПР немного лучше. В последних пяти матчах они дважды выиграли, два проиграли и раз сыграли вничью.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Чемпионшипа Ковентри на выезде обыграл КПР 3:1.

Ковентри не может выиграть в шести последних матчах. В общем, в восьми предыдущих играх, всего одна победа.

Ни один из последних семи матчей между этими двумя командами не завершался вничью.

Прогноз на матч Ковентри – КПР

Для Ковентри и для КПР все уже решено - команды точно сыграют в следующем сезоне в Чемпионшипе. Эта игра уже носит чисто формальный характер, поэтому трудно спрогнозировать, кто именно выиграет. Однако, я думаю, что в последнем туре нас могут ждать большое количество голов. Моя ставка - тотал матча больше 2,5 с коэффициентом 1,73.

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