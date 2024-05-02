Штутгарт – Бавария прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Прогноз на матч Штутгарт не проиграет Коэф.: 1.41 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В субботу, 4 мая, Штутгарт дома сыграет против Баварии в матче 32-го тура Бундеслиги. Начало матча в 15:30 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Штутгарт

Штутгарт, который в прошлом сезоне играл плей-офф за право выступать в Бундеслиге против Байера, в текущем чемпионате сделал просто квантовый прыжок. Команда Себастьяна Хенесса занимает третье место с отставанием от Баварии лишь в 5 очков. Штутгарт уже гарантировал себе участие в Лиге чемпионов УЕФА на следующий сезон, чего с этим клубом не происходило с сезона-2009/10. В предыдущем туре Бундеслиги Штутгарт был в шаге от того, чтобы стать первой командой в сезоне, которая обыграет Байер Леверкузен. Однако Штутгарт упустил преимущество 2:0, а решающий гол пропустил на седьмой компенсированной минуте. Перед этим Штутгарт проиграл Вердеру (1:2), а также обыграл Айнтрахт (3:0) и Боруссию Дортмунд (1:0).

Бавария

Бавария уже не имеет турнирной мотивации в Бундеслиге. В случае победы над Штутгартом, мюнхенцы гарантируют себе второе место, но вряд ли это настолько важного для такого клуба. Основная задача Баварии – подготовка к ответному матчу полуфинала Лиги чемпионов против Реала Мадрид. Во вторник, 30 апреля, Бавария сыграла против лидера Ла Лиги со счетом 2:2. Вероятно, против Штутгарта тренерский штаб Томаса Тухеля прибегнет к ротации, чтобы избежать травм своих лидеров. В предыдущем туре Бундеслиги Бавария дома обыграла Айнтрахт (2:1), а перед этим разгромила Унион Берлин (5:1).

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 15-м туре текущего сезона Бавария разгромила Штутгарт со счетом 3:0.

Штутгарт не может выиграть у Баварии с мая 2018 года.

Бавария выиграла у Штутгарта 23 из 26 последних матчей.

Прогноз на матч Штутгарт – Бавария

Штутгарт очень хорошо играет дома, а Бавария выйдет не оптимальным составом. Моя ставка – 1Х.

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