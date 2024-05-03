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Наполи сделал предложение Торино по защитнику, которым интересуется Тоттенхэм

Новости футбола Сегодня, 13:09
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Наполи сделал предложение Торино по защитнику, которым интересуется Тоттенхэм Наполи сделал предложение Торино по защитнику, которым интересуется Тоттенхэм

Наполи и Тоттенхэм в летнее трансферное окно намерены усилить центр обороны, но за одного защитника, которым интересуются оба коллектива, клубам придётся ещё ой как побороться.

Неаполитанцы сделали предложение Торино по центрбеку Алессандро Буонджорно, детали которого стали известны Corriere dello Sport. Босс партенопеийцев Аурелио де Лаурентис предлагает за 24-летнего игрока 35 миллионов евро сразу и ещё пять как бонусы.

Это вполне выполняет требования Торино, который как раз таки оценивает своего защитника в 40 миллионов евро, но нельзя констатировать факт, что Буонджорно уже игрок Наполи, так как интерес к нему проявляют также Милан, Интер и Ювентус.

Также к «гранатовым» поступило предложение от Тоттенхэма, который, как сообщалось несколько дней назад, также начал переговоры по подписанию игрока.

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