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Ипсвич – Хаддерсфилд прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Ипсвич Таун - Хаддерсфилд прогноз Фото: https://twitter.com/IpswichTown
Ипсвич Таун Ипсвич Таун
Чемпионшип Англия 04 мая 2024, 07:30 Ипсвич Таун - Хаддерсфилд
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Англия, Ipswich, Portman Road
Хаддерсфилд Хаддерсфилд
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Индивидуальный тотал Ипсвич Таун больше 2.5
Коэф.: 1.5
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В игре заключительного 46 тура английского Чемпионшипа Ипсвич на своем стадионе сыграет против Хаддерсфилда. Должна эта игра пройти в субботу, 4 мая, и начнется в 13:30 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Ипсвич

Трактористы сейчас очень близки к тому, чтобы выйти на прямую в Премьер-лигу. Они занимают второе место в турнирной таблице и на три балла опережают ближайшего преследователя. Таким образом, команде Ипсвич потребуется хотя бы один балл в этой игре, и повышение в высший дивизион будет гарантировано. Напомним вам, что Ипсвич в последний раз игра в Английской Премьер-лиге еще в далеком 2002 году. Трактористы 23 года уже не видели высшего дивизиона Англии. Поэтому эта игра будет в определенной степени исторической. Однако, в последних пяти матчах Ипсвич выиграл всего один раз, трижды сыграли вничью и раз проиграли. Не очень стабильные результаты, но этого может хватить для прямой путевки в Премьер-лигу.

Хаддерсфилд

Терьеры сейчас переживают не лучшие времена - команда идет в зоне вылета. Они занимают 23 место после 45 матчей в турнирной таблице. Ситуация сейчас очень сложная, ведь отрыв от спасительного 21 места три очка, а до конца чемпионата всего один тур. Хаддерсфилд знает, что им нужно спасать себе место в Чемпионшипе, но в предыдущих пяти матчах они одержали только одну победу, дважды проиграли и дважды сыграли вничью.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге нынешнего сезона Хаддерсфилд и Ипсвич расписали ничью 1:1.
  • Хаддерсфилд не выигрывает уже в четырех матчах подряд, кроме этого, они забивают один гол или меньше, уже в 11 матчах подряд.
  • Ипсвич не проигрывает уже в 20 домашних играх к ряду.

Ипсвич – Хаддерсфилд прогноз

Для обеих команд этот матч важен, но очевидно, что Ипсвич сейчас выглядит сильнее и лучше. Хаддерсфилд будет пытаться спасти себе прописку в Чемпионшипе, но и меня мало веры в этот коллектив. Ипсвич одержит победу и забьет минимум два гола с коэффициентом 1,5.

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Прогноз на матч Индивидуальный тотал Ипсвич Таун больше 2.5
Коэф.: 1.5
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