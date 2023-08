Braga and Galatasaray wins: Champions League qualification results

The first matches of the UEFA Champions League playoff round took place. "Braga" secured a victory at their home ground against "Panathinaikos," "Galatasaray" defeated "Molde" away, and "Maccabi" played a draw at home against "Young Boys."

The return matches will take place on August 29.

"Braga" Portugal – "Panathinaikos" Greece - 2:1 (0:0, 2:1)

Goals: 1:0 – 51 Abel Ruiz, 2:0 – 73 Galeno, 2:1 – 90+4 Mansini.

"Braga" lineup: Matheus, Victor Gomez, Fonte, Niakate, Marin, Pizzi (Galen, 66), El-Musrati (Andre Orta, 36), Carvalho, Bruma (Andre Castro, 85), Ricardo Orta (Ronny Lopes, 86), Abel Ruiz (Banja, 86).

"Panathinaikos" lineup: Brynoli, Vayanidis, Magnusson, Edvai, Juankar, Ruben Perez (Arao, 82), Djuricic (Bernard, 65), Vilena (Gnezda-Cherin, 76), Mansini, Sporar (Ioannidis, 66), Palacios (Kantallapiedra, 76).

"Maccabi" Haifa, Israel – "Young Boys" Switzerland - 0:0

"Maccabi Haifa" lineup: Nitzan, Goldberg, Sundgren, Sek, Korniu, Sherry (Rafaelov, 88), Al-Faz, Jaber, Haziza (David, 79), Saba (Halaili, 73), Piero.

"Young Boys" lineup: Raczoppi, Janko, Benito, Kamara, Persson, Lauper (Changa Chaiwa, 70), Ugrinic, Imeri (Joel Monteyru, 61), Rider, Itten (Nsame, 70), Elia (Ganvula, 88).

"Molde" Norway – "Galatasaray" Turkey - 2:3 (1:2, 1:1)

Goals: 1:0 – 8 Ellingsen, 1:1 – 25 Sergio Oliveira, 1:2 – 29 Icardi, 2:2 – 56 Hauge, 2:3 – 90 Midtsje.

"Molde" lineup: Karlstrem, Bjornbak, Heugan, Ellingsen, Heugan, Knutsen, Breivik, Eriksen (Kosa, 69), Mannsverk, Eikrem (Kitolano, 78), Brynhildsen.

"Galatasaray" lineup: Muslera, Boe, Bardakcı, Nelskson, Angelinho, Sergio Oliveira (Ayhan, 70), Kutlu (Midtsje, 82), Akgun (Tete, 82), Akturkoglu (Yilmaz, 70), Mertens (Demirbay, 59), Icardi.