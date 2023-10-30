Золотой мяч 2023. Все победители и результаты
Новости футбола 30 окт 2023, 17:40
Фото: twitter.com/ballondor / Автор неизвестен
В понедельник, 30 октября, состоится вручение "Золотого Мяча-2023". В этой новости мы опубликуем все результаты церемонии: главные награды, а также итоговый рейтинг лучших футболистов мира по версии France Football.
Основные награды:
- Золотой мяч: Лионель Месси (Интер Маями)
- Женский Золотой мяч: Айтана Бонмати (Барселона)
- Лучший молодой футболист: Джуд Беллингем (Реал Мадрид)
- Награда Сократеса (за благотворительность): Винисиус Жуниор (Реал Мадрид)
- Лучший голкипер: Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
- Награда Герда Мюллера (лучшему бомбардиру): Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
Результаты голосования за "Золотой Мяч-2023":
- Лионель Месси (ПСЖ/Интер Майами)
- Эрлинг Холанд (Ман. Сити)
- Килиан Мбаппе (ПСЖ)
- Кевин Де Брюйне (Ман. Сити)
- Родри (Манчестер Сити)
- Винисиус Жуниор (Реал Мадрид)
- Хулиан Альварес (Манчестер Сити)
- Виктор Осимхен (Наполи)
- Бернарду Силва (Манчестер Юнайтед)
- Лука Модрич (Реал Мадрид)
- Мохаммед Салах (Ливерпуль)
- Роберт Левандовский (Барселона)
- Ясин Бону (Севилья/Аль-Хиляль)
- Илкай Гюндоган (Манчестер Сити/Барселона)
- Эмилиано Мартинез (Астон Вилла)
- Карим Бензема (Реал/Аль-Иттихад)
- Хвича Кварацхелия (Наполи)
- Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд/Реал Мадрид)
- Хари Кейн (Тоттенхэм/Бавария)
- Лаутаро Мартинез (Интернационале)
- Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид)
- Ким Мин Дже (Наполи/Бавария)
- Андре Онана (Интер/Манчестер Юнайтед)
- Букайо Сако (Арсенал)
- Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг/Манчестер Сити)
- Джамал Мусиала ("Бавария")
- Николо Барелла ("Интер")
- Рандаль Коло-Муани ("ПСЖ")
- Мартин Эдегор ("Арсенал")
- Рубен Диаш ("Манчестер Сити")
Помимо основной награды, будут вручены женский "Золотой Мяч", приз имени Льва Яшина лучшему вратарю, приз имени Герда Мюллера лучшему бомбардиру, приз Kopa Trophy лучшему игроку в возрасте до 21 года, награда лучшему клубу, а также приз имени Сократа, вручаемый за лучшие акции солидарности, совершенные чемпионами.
Церемонию вручения награды проведут от имени журнала France Football Дидье Дрогба и Сенди Гериберт.
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 05:00 Ндомбеле отстранили от тренировок. Футболист ночью заказывал колу и гамбургер
Новости футбола Сегодня, 04:30 Винисиус поделился эмоциями от продления контракта с Реалом
Новости бокса Сегодня, 02:00 Стало известно, о чем украинский чемпион Усик разговаривал со звездным Роналду на поединке Фьюри
Новости футбола Сегодня, 01:20 ВИДЕО. Жиру стайл. Полузащитник в Гибралтаре стал в ворота на 90+10-й минуте и отбил пенальти
Новости футбола Сегодня, 00:40 Роналду высказался о тяжелой победе Аль-Насра в Кубке Саудовской Аравии
Новости тенниса Вчера, 18:22 ВИДЕО. Суперсенсация на Мастерсе в Париже. Сафиуллин шокировал вторую ракетку мира Алькараса
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:29 Тренер Лиона впервые рассказал о нападении фанатов Марселя Новости бокса Сегодня, 06:21 Бой Усик - Фьюри пройдет не в декабре. Названы новые сроки Новости футбола Сегодня, 05:00 Ндомбеле отстранили от тренировок. Футболист ночью заказывал колу и гамбургер Новости футбола Сегодня, 04:30 Винисиус поделился эмоциями от продления контракта с Реалом Новости футбола Сегодня, 04:00 Four-Four-Two назвал топ-10 лучших правых защитников мира Новости футбола Сегодня, 03:30 Базель не забил за октябрь ни одного гола. Команда идет на вылет из чемпионата Швейцарии Новости футбола Сегодня, 03:00 Эден Азар рассказал, чем занимается после завершения карьеры Новости футбола Сегодня, 02:30 Роналдиньо вспомнил о том, какой совет дал Месси на старте карьеры Новости бокса Сегодня, 02:00 Стало известно, о чем украинский чемпион Усик разговаривал со звездным Роналду на поединке Фьюри Новости бокса Сегодня, 01:40 ВИДЕО. Нганну обвинил Фьюри в запрещенном ударе
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч ТС Гэлакси — Суперспорт Юнайтед 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Хоффенхайм 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кейптаун Сперс — Орландо Пайретс 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Саарбрюккен — Бавария 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эвертон — Бернли 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Борнмут — Ливерпуль 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ипсвич — Фулхэм 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Челси — Блэкберн 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 1 ноября 2023 года