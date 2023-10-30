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Золотой мяч 2023. Все победители и результаты

Новости футбола 30 окт 2023, 17:40
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Золотой мяч 2023. Все победители и результаты Фото: twitter.com/ballondor / Автор неизвестен

В понедельник, 30 октября, состоится вручение "Золотого Мяча-2023". В этой новости мы опубликуем все результаты церемонии: главные награды, а также итоговый рейтинг лучших футболистов мира по версии France Football.

Основные награды:

Результаты голосования за "Золотой Мяч-2023":

  1. Лионель Месси (ПСЖ/Интер Майами)
  2. Эрлинг Холанд (Ман. Сити)
  3. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
  4. Кевин Де Брюйне (Ман. Сити)
  5. Родри (Манчестер Сити)
  6. Винисиус Жуниор (Реал Мадрид)
  7. Хулиан Альварес (Манчестер Сити)
  8. Виктор Осимхен (Наполи)
  9. Бернарду Силва (Манчестер Юнайтед)
  10. Лука Модрич (Реал Мадрид)
  11. Мохаммед Салах (Ливерпуль)
  12. Роберт Левандовский (Барселона)
  13. Ясин Бону (Севилья/Аль-Хиляль)
  14. Илкай Гюндоган (Манчестер Сити/Барселона)
  15. Эмилиано Мартинез (Астон Вилла)
  16. Карим Бензема (Реал/Аль-Иттихад)
  17. Хвича Кварацхелия (Наполи)
  18. Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд/Реал Мадрид)
  19. Хари Кейн (Тоттенхэм/Бавария)
  20. Лаутаро Мартинез (Интернационале)
  21. Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид)
  22. Ким Мин Дже (Наполи/Бавария)
  23. Андре Онана (Интер/Манчестер Юнайтед)
  24. Букайо Сако (Арсенал)
  25. Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг/Манчестер Сити)
  26. Джамал Мусиала ("Бавария")
  27. Николо Барелла ("Интер")
  28. Рандаль Коло-Муани ("ПСЖ")
  29. Мартин Эдегор ("Арсенал")
  30. Рубен Диаш ("Манчестер Сити")

Помимо основной награды, будут вручены женский "Золотой Мяч", приз имени Льва Яшина лучшему вратарю, приз имени Герда Мюллера лучшему бомбардиру, приз Kopa Trophy лучшему игроку в возрасте до 21 года, награда лучшему клубу, а также приз имени Сократа, вручаемый за лучшие акции солидарности, совершенные чемпионами.

Церемонию вручения награды проведут от имени журнала France Football Дидье Дрогба и Сенди Гериберт.

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