Заря – Верес прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.82 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

13 мая свою встречу в рамках УПЛ проведут Заря – Верес. Эксклюзивный прогноз на противостояние упомянутых соперников составлен экспертами Dailysports.

Заря

Это сезон «мужики» провели слабо, хотя должны сохранять прописку в элитном дивизионе. Команда идет девятой в чемпионате, отрыв от опасной зоны составляет 5 очков, при этом есть игра в запасе.

Заря в последнем туре одержала важнейшую победу над прямым конкурентом Колосом – 1:0, хотя по игре соперник точно был не хуже. Таким образом, луганский клуб прервал серию из четырех встреч без побед, за этот неудачный промежуток удалось набрать всего два очка. Спасти этот сезон не удастся, надо хотя бы хорошо закончить чемпионат.

Верес

Ровенский клуб тяжело выглядит в текущем сезоне, команда занимает 14-ю строчку, а это зона переходных матчей, добраться до спасительного 12-го места будет сложно, отставание от этой позиции составляет 6 очков. Вересу важно уже не упасть в зону вылета, так как двое преследователей находятся на расстоянии одного балла, но по сравнению с ними есть игра в запасе.

В последнем туре Верес одержал важнейшую домашнюю победу над прямым конкурентом Минаем со счетом 3:1. Упомянутый успех не только позволил взять три очка, а и прервал серию из четырех матчей без выигрышей.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Очное противостояние первого круга завершилось результативной ничьей со счетом 2:2.

В последних трех встречах с участием Зари забивалось меньше трех мячей.

Выездные встречи Вереса редко получаются результативными, только в 4 матчах из 13 заходила ставка тотал меньше 2,5 голов.

Заря – Верес Прогноз

В этой паре Заря котируется фаворитом, хотя уровень мотивации должен быть выше у Вереса. Ожидаем сложного и непредсказуемого матча, который может закончиться с любым исходом. Привлекательной здесь выглядит ставка на обмен забитыми мячами.

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