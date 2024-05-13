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Легенда Манчестер Юнайтед хочет, чтобы Тен Хагу дали шанс все исправить

Новости футбола Сегодня, 03:01
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Легенда Манчестер Юнайтед хочет, чтобы Тен Хагу дали шанс все исправить Фото: https://twitter.com/FabrizioRomano

Легенда Манчестер Юнайтед Рой Кин считает, что руководству Манчестер Юнайтед не следует увольнять тренера Эрика Тен Хага.

В комментарии для Daily Mail, бывший полузащитник надеется, что нынешнему наставнику Красных дьяволов дадут больше времени и возможность исправить всю ситуацию.

"В клубе есть существенные проблемы, но я надеюсь, что ему дадут шанс все исправить. Потому что в прошлом году были и положительные вещи, давайте откровенно. И впереди у МЮ финал Кубка Англии.

Если они смогут обыграть Манчестер Сити, хоть это и будет очень, очень трудно. Перед тен Хагом стоит очень сложная задача, и он под огромным давлением", - заявил Рой Кин.

Манчестер Юнайтед на домашней арене проиграл Арсеналу (0:1) в 37-м туре Премьер-лиги. Это было уже девятое поражение Манчестер Юнайтед в этом сезоне на «Олд Траффорд» во всех соревнованиях – они никогда в своей истории не проигрывали дома больше в одной кампании (также 9 поражений в сезонах 1920–21, 1930–31, 1933–34, 1962–1962 гг.).

Манчестер Юнайтед на восьмой строчке в таблице АПЛ. Команда тен Хага отстает от последнего еврокубкового места на 3 балла. Манкунианцам осталось сыграть два матча в чемпионате, помимо финала Кубка Англии против Манчестер Сити.

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