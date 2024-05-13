26-й титул PGA. Рори Макилрой одержал победу на турнире Wells Fargo Golf
На прошлой неделе, с 9 по 12 мая, проходил очередной турнир на уровне PGA Tour - Wells Fargo Golf.
Победителем стал североирландский гольфист - Рори Макилрой. Он провел феноменальный финальный раунд, пройдя поле за 65 ударов. Рори выходил на финальный раунд на втором месте и отставал от лидера на два удара. Однако его соперник сыграл в финальный день в пар (71 удар из 71), а Макилрой за -6 выше пары. В итоге, он завершил турнир с показателем -17 выше пар и стал победителем.
Для Рори Маклироя - это четвертый титул Wells Fargo Golf. По его словам, он очень хорошо знает это поле и хорошо играет на нем. На этой неделе он это в очередной раз подтвердил. В общем, Рори получил уже 26-й титул на уровне PGA.
На следующей неделе, с 16 по 20 мая, пройдет топовый турнир - PGA Championship. Это один из четырех мэйджоров в гольфе.