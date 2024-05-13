26-й титул PGA. Рори Макилрой одержал победу на турнире Wells Fargo Golf

На прошлой неделе, с 9 по 12 мая, проходил очередной турнир на уровне PGA Tour - Wells Fargo Golf.

Победителем стал североирландский гольфист - Рори Макилрой. Он провел феноменальный финальный раунд, пройдя поле за 65 ударов. Рори выходил на финальный раунд на втором месте и отставал от лидера на два удара. Однако его соперник сыграл в финальный день в пар (71 удар из 71), а Макилрой за -6 выше пары. В итоге, он завершил турнир с показателем -17 выше пар и стал победителем.

Another winning moment in Charlotte for @McIlroyRory 👏 pic.twitter.com/QJdq7bXXy0 — PGA TOUR (@PGATOUR) May 12, 2024

Для Рори Маклироя - это четвертый титул Wells Fargo Golf. По его словам, он очень хорошо знает это поле и хорошо играет на нем. На этой неделе он это в очередной раз подтвердил. В общем, Рори получил уже 26-й титул на уровне PGA.

Fourth time's a charm 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/kkvxCQxo2I — PGA TOUR (@PGATOUR) May 13, 2024

На следующей неделе, с 16 по 20 мая, пройдет топовый турнир - PGA Championship. Это один из четырех мэйджоров в гольфе.