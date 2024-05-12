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Норвегия — Финляндия прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Норвегия - Финляндия прогноз Фото: https://twitter.com/leijonat
Норвегия Норвегия
Чемпионат Мира 13 мая 2024, 09:20 Норвегия - Финляндия
Прага, О2 Арена
Финляндия Финляндия

В понедельник, 13 мая, пройдет очередной матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Финляндии сыграет против Норвегии. Игра начнется в 16:20, а эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз.

Норвегия

Сборная Норвегии провела на турнире уже два матча. В матче-открытии они встретились против Швейцарии и потерпели поражение со счетом 2:5. На следующий день, 12 мая, норвежцы встретились против хозяев Чемпионата мира - Чехии. Норвегия пропустила первой в матче, но затем смогла забить три гола подряд. Однако, удержать даже такую, довольно неплохую разницу, не получилось. Чехи забили еще пять голов и больше не пропустили.

После стартовых двух матчей Норвегия не набрала ни одного очка, а статистика заброшенных и пропущенных шайб - 5:11. Норвежцам точно нужно набирать очки, если они хотят остаться в элитном дивизионе Чемпионата мира. Они также смогли привезти на этот турнир главную звезду норвежского хоккея - Матса Цуккарелло, который выступает за команду НХЛ - Миннесота Уайлд. В двух матчах он смог набрать три очка.

Финляндия

Команда Суоми начала нынешний Чемпионат Мира с поражения. В матче-открытии они встретились с Чехией, тот матч дошел вплоть до серии буллитов, где более точными оказались хозяева турнирной. Несмотря на поражение в первой игре, Финляндия все равно считается одной из фаворитов на золотые медали.

Стоит напомнить, что финны являются действующими Олимпийскими чемпионами. На этот турнир они привезли четырех представителей НХЛ. В воскресенье, 12 мая, они сыграют во втором матче Чемпионата мира против Великобритании.

Интересные факты и личные встречи

  • В последней очной игре сборная Финляндии "засушила" Норвегию и выиграла 3:0.
  • Сборная Норвегии не может выиграть сборную Финляндии уже более 11 лет. Последняя победа датирована в апреле 2013 года.
  • Финляндия не проигрывает в основное время в семи из восьми последних матчей. Норвегия не может выиграть в основное время уже шесть матчей подряд.

Норвегия — Финляндия Прогноз

Обе команды плохо начали этот Чемпионат Мира, однако для Финляндии этот удар немного больше, как-никак, они приехали на этот турнир в статусе одного из фаворитов. Думаю, что мотивации у Суоми будет явно больше и в этой игре они одержат победу. Моя ставка - индивидуальный тотал Финляндии больше 3,5 с коэффициентом 1,53.

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