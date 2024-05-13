Афера века. Брат-близнец экс-игрока Барсы играл вместо своего звездного родственника

Бывший футболист Барселоны подписал контракт с Динамо Бухарест, но его брат-близнец выдал себя за него, сообщает Marca.

Румынский коллектив в феврале 2024 года усилил свой состав бывшим игроком Барселоны. Как оказалось за Динамо играет не Эдгар Ие, а его брат-близнец Эделино. В Динамо Бухарест начали подозревать, Эдгар Ие плохо говорил на английском и общался лишь на португальском. Несмотря на то, что играл в Испании, Франции, Турции и Нидерландах.

Когда в румынской команде попросили вероятного Эдгара предъявить водительские права, на что игрок ответил отказом. На данный момент, полиция начала расследование, не заставлял ли Эдгар Ие своего брата-близнеца Эделино играть вместо него в пяти матчах за бухарестское Динамо, которое борется за вылет из группы вылета.

Если официально докажут, что таки произошла подмена игроков, то Динамо Бухарест может потерять восемь очков, заработанных в этих пяти матчах, которые Эделино провел вместо своего брата.

Напомним, что бразильский суд выдал орден на арест бывшего нападающего Милана и Реал Мадрида Робиньо. Бывшего игрока сборной Бразилии приговорили к девяти годам заключения за групповое сексуальное насилие в Италии.