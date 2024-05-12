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Колос – ЛНЗ Черкассы прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Колос Ковалевка - ЛНЗ прогноз Фото: https://sport.ua/ Автор неизвестен
Колос Ковалевка Колос Ковалевка
Премьер-лига Украина 13 мая 2024, 08:30 Колос Ковалевка - ЛНЗ
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Украина, Boryspil, Stadion Kolos
ЛНЗ ЛНЗ
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2
Коэф.: 1.95
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100%
1хБет 5.00
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На понедельник в УПЛ запланировано две встречи, среди которых противостояние Колос – ЛНЗ Черкассы. Прогноз на матч упомянутых команд составлен экспертами Dailysports.

Колос

За три матча до окончания чемпионата Колос идет 12-м в турнирной таблице, отрыв от опасной зоны составляет 3 очка, при этом есть игра в запасе. Место в элите на следующий сезон еще не гарантированно, хотя есть хорошие шансы сохранить прописку.

В последнем туре команда уступила Заре со счетом 0:1, хотя играла активнее соперника, нанесла в четыре раза больше ударов по воротам. Колос сейчас не в лучшей форме, серия без побед уже продолжается три матча, за этот период удалось набрать всего один балл. Есть проблемы с атакой, всего 18 забитых мячей в 27 играх, только одна команда забивает меньше.

ЛНЗ Черкассы

Как для дебютанта элитного дивизиона, ЛНЗ Черкассы играет неплохо, занимая солидное восьмое место. Отрыв от опасной зоны составляет 6 очков, при этом есть игра в запасе. Иными словами, достаточно набрать один балл в трех играх, чтоб точно остаться в элите, не думая о конкурентах.

В последнем туре клуб уступил одному из аутсайдеров Оболони – 0:1, хотя битва была примерно равной. Данное поражение стало вторым подряд, а серия без побед увеличилась до трех матчей, за этот период клуб не забивал, набрав всего один балл.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В матче первого круга соперники не сумели определить победителя – 1:1.
  • Только в 3 играх из 27 с участием Колоса забивалось больше двух голов.
  • Матчи с участием Черкасс более результативные, в 12 случаях из 27 заходила ставка тотал больше 2,5 голов.

Колос – ЛНЗ Черкассы Прогноз

В этой паре сначала не было фаворита, но потом котировки на Колос немного упали. Нас ожидает непредсказуемая битва прямых конкурентов, которых разделяют всего три балла в турнирной таблице. Мы не ждем большого количества забитых мячей в этой паре, ставка на тотал меньше 2 голов выглядит рабочей.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2
Коэф.: 1.95
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