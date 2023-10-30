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Kopa Trophy. Джуд Беллингем стал лучшим молодым игроком

Новости футбола 30 окт 2023, 16:05
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Kopa Trophy. Джуд Беллингем стал лучшим молодым игроком Kopa Trophy. Джуд Беллингем стал лучшим молодым игроком

Полузащитник Реала Мадрид Джуд Беллингем выиграл Kopa Trophy.

Эта награда присуждается лучшему молодому игроку до 21 года.

Беллингем пришел в академию «Бирмингем Сити» в возрасте 8 лет. Дебютировал за основную команду 6 августа 2019 в матче Кубка Английской лиги с «Портсмутом» в возрасте 16 лет и 38 дней, став самым молодым дебютантом в истории бирмингемского клуба. Беллингем открыл счет своим голом 31 августа в матче со «Сток Сити», став также и самым молодым автором гола в истории клуба.

В июле 2020 года футболист перешел в Боруссию Дортмунд клуб за 23 млн евро, став самым дорогим 17-летним игроком в истории футбола. Беллингем взял себе 22 номер, под которым выступал в «Бирмингеме».

14 июня 2023 "Реал Мадрид" официально объявил о переходе Беллингема, согласно заявлению клуба с ним подписали контракт сроком на шесть лет. Сумма трансфера оценивается примерно в 133,9 млн. евро, учитывая разные бонусы. Беллингем стал третьим игроком, которого "Реал" подписал за сумму, превышающую 100 млн евро, после Гарета Бейла в 2013 году и Эдена Азара в 2019 году.

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