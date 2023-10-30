Kopa Trophy. Джуд Беллингем стал лучшим молодым игроком

Полузащитник Реала Мадрид Джуд Беллингем выиграл Kopa Trophy.

Эта награда присуждается лучшему молодому игроку до 21 года.

Беллингем пришел в академию «Бирмингем Сити» в возрасте 8 лет. Дебютировал за основную команду 6 августа 2019 в матче Кубка Английской лиги с «Портсмутом» в возрасте 16 лет и 38 дней, став самым молодым дебютантом в истории бирмингемского клуба. Беллингем открыл счет своим голом 31 августа в матче со «Сток Сити», став также и самым молодым автором гола в истории клуба.

В июле 2020 года футболист перешел в Боруссию Дортмунд клуб за 23 млн евро, став самым дорогим 17-летним игроком в истории футбола. Беллингем взял себе 22 номер, под которым выступал в «Бирмингеме».

14 июня 2023 "Реал Мадрид" официально объявил о переходе Беллингема, согласно заявлению клуба с ним подписали контракт сроком на шесть лет. Сумма трансфера оценивается примерно в 133,9 млн. евро, учитывая разные бонусы. Беллингем стал третьим игроком, которого "Реал" подписал за сумму, превышающую 100 млн евро, после Гарета Бейла в 2013 году и Эдена Азара в 2019 году.