Экс-тренер Байера может вернуться в Германию, но не чтобы заместить Алонсо

В марте 2017 года пути Роджера Шмидта и леверкузенского Байера, после чего немецкий специалист вот уже семь лет работает за границей. Но, после вояжей в Китай, Нидерланды и Португалию, где он сейчас возглавляет Бенфику, тренер может вернуться на Родину.

К кандидатуре Шмидта после отказа множества специалистов была вынуждена обратиться Бавария.BILD подчеркивает, что его рассматривали и ранее, но он никогда не был одним из главных кандидатов, но теперь он среди лидеров в списке вероятных преемников Томаса Тухеля.

Проблему в трудоустройстве 57-летнего специалиста в Мюнхене может составить тот факт, что у него ещё два года по контракту с Бенфикой, а клаусула в его соглашении составляет аж 30 миллионов евро.

Тем не менее, в стане «рекордмайстер» намерены её сбить, так как далеко не все в стане «орлов» довольны выступлением команды под руководством Шмидта в нынешнем сезоне.