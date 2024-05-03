Эвертон не готов отпускать трансферную цель Ман Юнайтед и Реала

В грядущее трансферное окно предполагается распродажа в Эвертоне, чтобы не сталкиваться с проблемами с финансовым фейр-плей. Но, одного игрока «ириски» таки не намерены отпускать.

В Эвертоне, как сообщает Football Insider, намерены отбиться от интереса Манчестер Юнайтед и Реала к защитнику Джарраду Брантвейту, и, следственно, сохранить 21-летнего игрока в команде.

Тем не менее «манкунианцы» уверены, что суммы в районе между 60 и 70 миллионами фунтов будет достаточно, чтобы забрать молодого центрбека на «Олд Траффорд». Именно его сэр Джим Ретклифф определил приоритетной целью на летнее трансферное окно.

Также недавно за тем, чтобы последить за игроком, приезжали скауты мадридского Реала, ведь с Брантвейтом хорошо знаком главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.