EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости бокса Известно, заинтересован ли Хейни в реванше с Райаном Гарсией

Известно, заинтересован ли Хейни в реванше с Райаном Гарсией

Новости бокса Сегодня, 09:44
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Известно, заинтересован ли Хейни в реванше с Райаном Гарсией Фото: https://twitter.com/IzquierdazoBox

Боксер в первом полусреднем весе Девин Хэйни не заинтересован в реванше против Райана Гарсии, сообщает ESPN.

Он заявил, что не хочет этого, ведь боксер и его команда увидели, что Гарсия жульничает и все уже увидели, какой он есть на самом деле. Хэйни больше не представляет этого поединка и того, что он выйдет на один ринг против Гарсии. Однако, как отметил Девин, может произойти разное.

"Бокс - это просто спорт. Он поставил мою жизнь под угрозу. Поэтому теперь для меня это глубже бокса. Сейчас я хочу перенести это в другую плоскость. В тот вечер он мог сделать со мной действительно опасные вещи", - заявил Хейни.

Напомним, что у боксера первого полусреднего веса Райана Грасии обнаружили положительный допин-тест, который обнаружил в его организме остарин, об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман. Проба А, за 19 апреля, показала положительный результат на 19-норандростерон.

К слову, Гарсия выиграл раздельным решением судей, он трижды отправлял Хэйни в нокдаун.

Популярные новости
В этот день. 12 лет назад был забил один из самых необычных и красивых голов в АПЛ Новости футбола Вчера, 10:11 12 лет назад был забит один из самых необычных и красивых голов в АПЛ
Футболистки одной из лучших сборных Африки массово идут служить в армию. В чем причина? Новости футбола Вчера, 09:32 Футболистки одной из лучших сборных Африки массово идут служить в армию. В чем причина?
Рагник не будет следующим тренером Баварии Мюнхен Новости футбола Вчера, 03:50 Рагник отказался возглавлять Баварию Мюнхен
Чемпионат Мира по снукеру 2024. Расписание и результаты всех матчей Новости снукера 01 мая 2024, 16:57 Чемпионат Мира по снукеру 2024. Расписание и результаты всех матчей
"Человек дождя". В этот день, ровно 30 лет назад погиб пилот Формулы 1 Айртон Сенна Новости автоспорта 01 мая 2024, 10:21 "Человек дождя". В этот день, ровно 30 лет назад погиб пилот Формулы 1 Айртон Сенна
Хаос в Ман Юнайтед. Никто в клубе не готов взять на себя ответственность за будущее тен Хага Новости футбола 01 мая 2024, 07:33 Хаос в Ман Юнайтед. Никто в клубе не готов взять на себя ответственность за будущее тен Хага
Больше новостей
Последние новости
Новости бокса Сегодня, 13:00 Беллью рассказал, почему Усик выиграет мегафайт у Фьюри Новости футбола Сегодня, 12:54 УЕФА официально подтвердил расширение заявок для сборных на Евро Новости тенниса Сегодня, 12:50 Карлос Алькарас и еще две известные теннисистки не сыграют в Риме Новости футбола Сегодня, 12:50 Тренер Ман Юнайтед подтвердил интерес к Френки Де Йонгу в 2022 году Новости футбола Сегодня, 12:16 «Это довольно забавно». Аморим прокомментировал слухи про переход в Вест Хэм Новости баскетбола Сегодня, 12:06 Впервые за 31 год. Игроку Никс покорилось уникальное достижение Новости футбола Сегодня, 11:53 Тен Хаг рассказал о провальном трансфере Кейна минувшим летом Новости футбола Сегодня, 11:36 Вест Хэм расстанется с главным тренером после нынешнего сезона Новости футбола Сегодня, 11:17 Арсенал отказался от подписания форварда Ньюкасла и определил новую приоритетную кандидатуру Новости футбола Сегодня, 10:32 Арсенал не собирается отпускать своего нападающего
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Орландо Мэджик – Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Даллас Маверикс — Лос-Анджелес Клипперс прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года Футбол 04 мая 2024 Лестер – Блэкберн прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года Футбол 04 мая 2024 Лидс – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года Футбол 04 мая 2024 Плимут – Халл Сити прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года Футбол 04 мая 2024 Бирмингем – Норвич прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года Футбол 04 мая 2024 Вест Бромвич Альбион – Престон прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года Футбол 04 мая 2024 Ипсвич – Хаддерсфилд прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года Футбол 04 мая 2024 Ковентри – КПР прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года Футбол 04 мая 2024 Штутгарт – Бавария прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года