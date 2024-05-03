Известно, заинтересован ли Хейни в реванше с Райаном Гарсией

Боксер в первом полусреднем весе Девин Хэйни не заинтересован в реванше против Райана Гарсии, сообщает ESPN.

Он заявил, что не хочет этого, ведь боксер и его команда увидели, что Гарсия жульничает и все уже увидели, какой он есть на самом деле. Хэйни больше не представляет этого поединка и того, что он выйдет на один ринг против Гарсии. Однако, как отметил Девин, может произойти разное.

"Бокс - это просто спорт. Он поставил мою жизнь под угрозу. Поэтому теперь для меня это глубже бокса. Сейчас я хочу перенести это в другую плоскость. В тот вечер он мог сделать со мной действительно опасные вещи", - заявил Хейни.

Напомним, что у боксера первого полусреднего веса Райана Грасии обнаружили положительный допин-тест, который обнаружил в его организме остарин, об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман. Проба А, за 19 апреля, показала положительный результат на 19-норандростерон.

К слову, Гарсия выиграл раздельным решением судей, он трижды отправлял Хэйни в нокдаун.