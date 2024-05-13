Ига Свентек – Анжелика Кербер прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(-7,5) Коэф.: 1.75 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

13 мая в 1/8 финала турнира в Риме состоится битва с громкой афишей, Ига Свентек – Анжелика Кербер. Прогноз на матч этих спортсменок составлен экспертами Dailysports.

Ига Свентек

Полька отлично себя чувствует на грунте, в Штутгарте она дошла до полуфинала, а в Мадриде выиграла турнир. Нет пока особых проблем и в Риме, Бернарду Перу обыграла 6:0, 6:2, а после этого Путинцеву – 6:3, 6:4. Свентек часто громит соперниц, показывая теннис совсем иного уровня. Спортсменка заслуженно является первой ракеткой мира.

В конце этого месяца теннисистке исполниться 23 года, она находится в блестящей форме, Свентек способна продолжительное время доминировать в женском дивизионе. В Риме полька по праву считается одним из фаворитов турнира.

Анжелика Кербер

Немецкая теннисистка выдала хорошую карьеру, на ее счету есть выигранные шлемы, а также она была первой ракеткой мира. Лучшие годы Кербер позади, все-таки в 36 лет сложно показывать теннис топ-уровня, сейчас спортсменка больше играет из любви к игре, а ни ради заработков.

В мировом рейтинге немка находится в четвертой сотне, но у нее есть имя, поэтому ей легко дают приглашения на большие турниры. Очень уверенно выглядит Кербер в Риме, здесь она обыграла Лорен Дэвис – 6:1, 6:0, потом Кудерметову – 6:3, 6:0, а потом прошла Соснович – 6:3, 7:6. Шансов против Свентек будет мало, хотя и результат однозначно давить не будет.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В очных встречах счет 2:0 в пользу Свентек, последний раз играли вначале этого года, тогда полька выиграла 6:3, 6:0.

Полька выиграла 34 из 38 игр в этом году.

Кербер одержала всего 7 побед в 16 встречах.

Ига Свентек – Анжелика Кербер Прогноз

Букмекеры не верят, что Кербер сможет оказать сопротивление, с чем мы вынуждены согласиться, соперницы сейчас слишком сильно отличаются в классе. Все сводиться только к вопросу, как уверенно выиграет полька. Рискнем поставить на успех Свентек с форой -7,5 геймов.

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