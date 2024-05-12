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ВИДЕО. Лионель Месси недоволен новыми правилами в МЛС и высказывает это на камеру

Новости футбола Сегодня, 03:56
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
ВИДЕО. Лионель Месси недоволен новыми правилами в МЛС и высказывает это на камеру Фото: Getty Images / Minas Panagiotakis

С сезона 2024 года в МЛС был введён ряд новых правил. Они призваны уменьшить потерю игрового времени и повысить интенсивность матча. Пока в Англии и Испании арбитры компенсируют кучу минут к каждому из таймов, в первенстве Северной Америки экономят время.

Одно из новых правил гласит, что, если травмированный футболист не покинет поле для получения помощи в течении пятнадцати секунд, он будет вынужден покинуть поле на две минуты.

Именно в такую ситуацию сегодня попал главная звезда Интер Майами и наверняка всего МЛС Лионель Месси. На 43-й минуте он получил травму и не спешил покидать поле для получения помощи. Арбитр приказал аргентинцу ждать за линией поля на протяжении двух минут.

В то время как Месси ожидал возможности вернуться на поле, он высказал своё недовольство в объектив камеры.

«При таких правилах мы движемся в неправильном направлении», — сетовал бывший игрок Барселоны.

Тем не менее временное удаление Месси сыграло на руку Интер Майами, ведь в этот момент его команда выполняла штрафной удар. В привычной ситуации за выполнение стал бы аргентинец, но в это раз это пришлось делать Матиасу Рохасу. И парагваец невероятным ударом в самый угол ворот сумел забить первый гол своей команды.

Напомним, что Месси в сегодняшнем матче не отличился голевыми действиями, но его команда завоевала волевую победу.

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Интер Майами МЛС США
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