ВИДЕО. Лионель Месси недоволен новыми правилами в МЛС и высказывает это на камеру

С сезона 2024 года в МЛС был введён ряд новых правил. Они призваны уменьшить потерю игрового времени и повысить интенсивность матча. Пока в Англии и Испании арбитры компенсируют кучу минут к каждому из таймов, в первенстве Северной Америки экономят время.

Одно из новых правил гласит, что, если травмированный футболист не покинет поле для получения помощи в течении пятнадцати секунд, он будет вынужден покинуть поле на две минуты.

Именно в такую ситуацию сегодня попал главная звезда Интер Майами и наверняка всего МЛС Лионель Месси. На 43-й минуте он получил травму и не спешил покидать поле для получения помощи. Арбитр приказал аргентинцу ждать за линией поля на протяжении двух минут.

В то время как Месси ожидал возможности вернуться на поле, он высказал своё недовольство в объектив камеры.

«При таких правилах мы движемся в неправильном направлении», — сетовал бывший игрок Барселоны.

Las nuevas reglas de #MLS obligan a que si el equipo médico entra a asistir a un jugador, este permanecerá fuera del campo 2 mins. #Messi ha dicho a la cámara "con este tipo de reglas, mal vamos".



Se equivoca: con esta regla los jugadores pierden menos tiempo fingiendo lesiones. pic.twitter.com/pSCqaStoqf — Jaime Ojeda (@jaimeor96) May 12, 2024

Тем не менее временное удаление Месси сыграло на руку Интер Майами, ведь в этот момент его команда выполняла штрафной удар. В привычной ситуации за выполнение стал бы аргентинец, но в это раз это пришлось делать Матиасу Рохасу. И парагваец невероятным ударом в самый угол ворот сумел забить первый гол своей команды.

Messi off the pitch for a free kick? No problem for Matias Rojas!



A stunner to pull one back for Miami in Montreal. pic.twitter.com/tqxI2gYiGu — Major League Soccer (@MLS) May 12, 2024

Напомним, что Месси в сегодняшнем матче не отличился голевыми действиями, но его команда завоевала волевую победу.