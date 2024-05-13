Голкипер Реал Мадрида подпишет контракт со Сливочными до 2029 года

Украинский голкипер Реал Мадрида Андрей Лунин готов продлить контракт с Королевским клубом до 2029 года, сообщает Relevo.

Лунин готов пойти на продление соглашения и составить конкуренцию бельгийцу Тибо Куртуа. По новому соглашению украинца с Реалом, игроку будет существенно увеличена заработная плата. Добавляется, что Реал начал переговоры с голкипером еще до второй травмы Тибо Куртуа.

Представители Лунина и руководство Реала знают, что в ближайшие месяцы могут поступать другие предложения от различных клубов о возможном трансфере игрока. Однако, между сторонами есть понимание, что в случае предложений от крупных клубов они могут быть рассмотрены.

На данный момент, определенные детали соглашения между игроком и клубом еще необходимо обсудить и подписать официально.

К слову, следующая неделя станет ключевой для Луки Модрича, Тони Крооса и Лукаса Васкеза. Контракты Тони Крооса и Луки Модрича все еще открыты, несмотря на предыдущие переговоры и планы в марте.