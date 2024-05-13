Для нескольких игроков Реала следующая неделя станет ключевой относительно их будущего

Следующая неделя станет ключевой для Луки Модрича, Тони Крооса и Лукаса Васкеза, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Контракты Тони Крооса и Луки Модрича все еще открыты, несмотря на предыдущие переговоры и планы в марте. Сейчас все еще может произойти. Кроме этого, Сливочные планируют выйти на финальную стадию переговоров о продлении контракта с Лукасом Васкесом. Также, важной темой для Реал Мадрида является продление контракта Андрея Лунина. Следующие несколько дней могут решить все эти вопросы.

Напомним, что капитан Реал Мадрида Начо Фернандеш принял решение покинуть Реал Мадрид по окончании текущего сезона. Ранее уже сообщалось, что защитник отказался продлевать контракт с командой и готов прервать 23-летнее сотрудничество с Лос Бланкос.

К слову, 12 мая в Мадриде состоялся чемпионский парад, посвященный победе местного Реала в Ла Лиге в этом сезоне. Виновники торжества, игроки и тренерский штаб "сливочных", проехались по столице Испании на автобусе с открытым верхом, купаясь в лучах славы.