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Швейцария — Чехия прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Швейцария - Чехия прогноз Фото: https://twitter.com/czehockey
Швейцария Швейцария
Чемпионат Мира 13 мая 2024, 13:20 Швейцария - Чехия
Прага, О2 Арена
Чехия Чехия
Прогноз на матч Тотал больше 4,5
Коэф.: 1.57
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В понедельник, 13 мая, Швейцария сыграет против Чехии. Матч начался в 20:20 по центральноевропейскому времени, эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Швейцария

Швейцарцы сыграли один матч на нынешнем турнире Чемпионата мира. Они сыграли в первой игре против сборной Норвегии и одержали убедительную победу со счетом 5:2. Вторая тройка нападения набрала четыре очка за эту игру, форвард Виннипег Джетс Нино Нидеррайтер смог забросить шайбу и отдать один ассист. В общем, Швейцария привезла на этот турнир пять хоккеистов. Во втором матче Чемпионата мира их ждет матч против сборной Австрии.

Чехия

Страна-хозяйка нынешнего Чемпионата мира по хоккею. Чехия провела две игры и одержала две победы. В первом матче чехи обыграли в серии буллитов Финляндию со счетом 1:0, во втором матче Чехия одержала более убедительную победу. Они обыграли Норвегию со счетом 6:3, первая тройка нападения набрала шесть очков в этой игре. Кроме этого, Чехия привезла на этот турнир восемь игроков из НХЛ. Последний Чемпионат мира, который проходил в Чехии был в 2015 году, а последние золотые награды у чехов были еще в 2010 году, тогда они выиграли Россию 2:1.

Интересные факты и личные встречи

  • Швейцария выиграла Чехию в последнем очном матче со счетом 2:1.
  • Швейцария не проигрывает в основное время в 8 из последних 9 матчей.

Швейцария — Чехия Прогноз

Матч довольно равных команд, я думаю, что и Швейцария, и Чехия покажут интересный матч. Трудно спрогнозировать победителя этой игры, но, по моему мнению, встреча будет голевой. Моя ставка - тотал матча больше 4,5 с коэффициентом 1,57.

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Прогноз на матч Тотал больше 4,5
Коэф.: 1.57
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