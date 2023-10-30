Лионель Месси выиграл Золотой мяч 2023

Аргентинский футболист Лионель Месси стал обладателем Золотого мяча 2023. Для нападающего Интер Майами это рекордный восьмой трофей лучшего футболиста мира.

Приз Месси вручал легендарный английский полузащитник Дэвид Бекхэм, который на данный момент владеет Интер Майами.

В опросе на лучшего игрока мира он опередил норвежского нападающего Манчестер Сити Эрлинга Холанда и французского форварда Пари Сен-Жермен Килиана Мбаппе.

В сезоне 2022/2023 Месси сыграл 55 матчей, забил 41 гол и сделал 25 ассистов. Он выиграл вместе со сборной Аргентины Чемпионат мира ФИФА 2022, а вместе с Пари Сен-Жермен - Лигу 1. Летом 2023 года Лионель стал игроком Интера Майами. В США футболист уже выиграл Кубок лиг.

Для 36-летнего Лионеля Месси это восьмой Золотой мяч в карьере. Ранее он выигрывал эту награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2022 годах.

Ранее мы сообщали, что лучшим молодым футболистом мира был признан игрок Реал Мадрид, Джуд Беллингем.