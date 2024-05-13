Главный тренер Атлетико Мадрид установил рекорд Ла Лиги по набранным очкам

Атлетико Мадрид обыграл Сельту Виго в рамках 35 тура Ла Лиги. Единственный гол случился на 84-й минуте в исполнении Де Пауля.

Как сообщил журналист Педро Мартин, для главного тренера Атлетико Мадрид, Диего Симеоне, это уже 976 очко в рамках испанского чемпионата. Он установил рекорд по этому показателю, опередив Луиса Арагонеса (973). Также, кроме Симеаоне и Арагонеса, в топ-5 входят: Хавьер Ирурета (871), Эрнесто Вальверде (860) и Мануэль Пеллегрини (814).

К слову, словенский голкипер готов покинуть матрасников ради получения нового опыта. Такой вариант уже обсуждали между агентом голкипера и представителями Атлетико Мадрид, которые согласились не препятствовать уходу игрока, если ему поступит хорошее предложение.

На замену Облаку Атлетико Мадрид рассматривает голкипера Валенсии Георгия Мамардашвили. Но стоит учитывать, что к нему проявляли интерес и другие клубы, в том числе из Премьер-лиги.