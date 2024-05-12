Все решится в последнем туре. Хайлайты и ключевые моменты матча Ман Юнайтед — Арсенал 0:1

Манчестер Юнайтед и Арсенал встречались в центральном матче 37-го тура английской Премьер-лиги. Обеим командам для выполнения своих задач необходима была победа, но фортуна снова отвернулась от манкунианцев.

Судьбу поединка решил единственный забитый мяч. В середине первого тайма Кай Хаверц выкатил мяч Леандро Троссарду, которому оставалось лишь не промахнуться по незащищенным воротам. Можно сказать, что итог матча выглядит вполне закономерным, а Арсенал заслуженно победил и набрал три очка.

Арсенал удерживает лидерство, опережая Манчестер Сити на одно очко. Однако у горожан остается игра в запасе. В последнем туре команда Микеля Артеты встретится с Эвертоном.

Манчестер Юнайтед занимает восьмую позицию. Подопечные Эрика тен Хага уступают шестому месту, гарантирующему участие в еврокубках, три балла. Им осталось провести два матча в чемпионате, помимо финала Кубка Англии против Манчестер Сити.

Манчестер Юнайтед - Арсенал - 0:1

Гол: Троссард, 21