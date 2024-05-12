Зверев обыграл Дардери и пробился в четвертый круг Мастерса в Риме

В эти дни в Риме проходит престижный турнир АТР серии Мастерс на грунтовых покрытиях. Сегодня в столице Италии проходили матчи третьего круга в мужской сетке. В одном из заключительных матчей игрового дня на корте встречались немец Александр Зверев и итальянский теннисист Лусиано Дардери.

В первой партии на корте точилась упорная борьба, никто из теннисистов не хотел отдавать свою подачу и в итоге Зверев сумел вырвать победу в сете лишь на тай-брейке. Во второй партии такой борьбы уже не получилось. Немец сделал два брейка и этого хватило для общей победы.

В четвертом круге Звереву будет противостоять португалец Нуну Боржеш. Напомним, что в прошлой году немец вылетел именно в 1/8 финала, проиграв Даниилу Медведеву.

АТР Мастерс. Рим. Грунт. 1/16 финала

Александр Зверев (Германия, 5) — Лусиано Дардери (Италия, 54) — 7:6 (7:3), 6:2.