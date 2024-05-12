Полузащитник ПСЖ может оказаться в Серии А

ПСЖ может лишиться опорного полузащитника Мануэля Угарте, который стал объектом интереса Милана, согласно информации La Gazzetta dello Sport.

По сообщениям издания, "россонери" рассматривают возможность подписания полузащитника с хорошими оборонительными качествами. В список приоритетных целей Милана также входит Юссуф Фофана из Монако, однако недавно имя Угарте также стало актуальным. Учитывая постоянные связи руководства Милана с агентом Жорже Мендешем, который представляет интересы Сержиу Консейсау и самого Угарте, шансы на успешное соглашение высоки.

Отмечается, что 23-летний уругвайский футболист не доволен своим игровым временем в ПСЖ и рассматривает переезд в клуб северной Италии.

Учитывая высокую трансферную стоимость Угарте, возможным вариантом может стать его аренда на выгодных условиях. Однако окончательное решение будет зависеть от ПСЖ.

Угарте перешел в ПСЖ из Спортинга прошлым летом за 60 миллионов евро, заключив пятилетний контракт. В текущем сезоне он сыграл за ПСЖ 36 матчей и сделал три ассиста.