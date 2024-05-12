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Аталанта с дублем Де Кетеларе обыграла Рому в ключевой игре за путевку в Лигу чемпионов

Новости футбола Сегодня, 16:41
Владимир Мельник эксперт Dailysports Владимир Мельник
Аталанта с дублем Де Кетеларе обыграла Рому в ключевой игре за путевку в Лигу чемпионов Фото: twitter.com/Atalanta_BC

В поединке 36-го тура итальянской Серии А встретились Аталанта и Рома в очной дуэли за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Римлянам нельзя было проигрывать в этой игре, ведь поражение могло поставить крест на амбициях команды. Однако первый тайм не принес «волкам» ничего хорошего. В середине первой половины Шарль Де Кетеларе оформил дубль в течении двух минут, чем поставил Рому в очень трудное положение. У подопечных Де Росси игра не клеилась совсем, но после перерыва им удалось переломить ход поединка и отквитать один гол: Лоренцо Пеллегрини реализовал пенальти. В оставшееся время Аталанта сумела сдержать атакующие потуги соперника и добыла важнейшую победу.

После этого матча Аталанта опережает Рому в турнирной таблице на три очка и имеет на один сыгранный матч меньше. Теперь точно можно сказать, что судьба пятого места находится в руках команды Гасперини.

Аталанта — Рома — 2:1
Голы: Де Кетеларе 18, 20 — Пеллегрини 66, пенальти.

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